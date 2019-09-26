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ММК развивает сотрудничество с ТМК

УрБК, Магнитогорск, 26.09.2019. В Волжском Волгоградской области на заседании координационного совета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) подвели итоги совместной работы и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», нынешний координационный совет стал уже 27 по счету. В нем приняли участие руководители и специалисты технических и коммерческих служб ПАО «ММК» и ТМК, а также входящих в состав Трубной Металлургической Компании Волжского и Северского трубных заводов, Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ). Делегацию Магнитки возглавил заместитель генерального директора ММК по продажам Сергей Ушаков.



На заседании были подведены итоги сотрудничества компаний за период с 2016 года и результаты участия ПАО «ММК» в проектах ТБД, реализованных ТМК. По итогам 2018 года на трубные предприятия ТМК было отгружено более полумиллиона тонн плоского проката производства Магнитогорского металлургического комбината. За 9 месяцев 2019 года отгрузка металлопродукции ММК в адрес предприятий ТМК составит более 660 тыс. т.



«Доля Магнитогорского комбината в поставках плоского проката Трубной Металлургической Компании в январе-сентябре составит 83,4%. Помимо этого, на заседании координационного совета были рассмотрены вопросы качества металлопродукции, темы освоения новых видов металлопроката для нужд ТМК и другие вопросы развития сотрудничества», — говорится в сообщении.

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