Новости дня
С 1 июня 2020 года в России начнется обязательная маркировка молочной продукции
26 сентябрь 2019 (10:46)
УрБК, Москва, 26.09.2019. С 1 июня 2020 года в России планируется обязательная электронная маркировка молочной продукции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг. С 15 июля стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, который продлится до 29 февраля 2020 года.
На товары наносится специальный цифровой код Data matrix, который можно будет просканировать при приеме на склад и во время продажи в магазине. Во время эксперимента сырье до производства будет контролировать система «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор, а до продажи на кассе — «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.
Напомним, ранее внедрение электронной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции было намечено на 1 ноября. Однако летом Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство перенести меру для эксперимента по электронной маркировке категории.
На товары наносится специальный цифровой код Data matrix, который можно будет просканировать при приеме на склад и во время продажи в магазине. Во время эксперимента сырье до производства будет контролировать система «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор, а до продажи на кассе — «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.
Напомним, ранее внедрение электронной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции было намечено на 1 ноября. Однако летом Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство перенести меру для эксперимента по электронной маркировке категории.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
- В 2018 году в России по физико-химическим показателям не соответствовали 6,8% молочной продукции
- В России отложили внедрение системы «Меркурий» для пастеризованного молока
- В России стартует эксперимент по маркировке сигарет
- Правительство РФ поручило Роспотребнадзору и Россельхознадзору контролировать молоко и мясо