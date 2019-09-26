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Свердловское УФАС выявило картельный сговор при продаже противопожарного оборудования
26 сентябрь 2019 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Свердловское УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции, выразившееся в создании картеля, направленного на поддержание цены при проведении закупок противопожарного оборудования. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Комиссия УФАС выявила нарушения со стороны ООО ПКФ «Противопожарные и спасательные технологии» и ООО «Пожевростандарт».
Не согласившись с вынесенным решением, производители обратились в арбитражный суд Свердловской области, который подтвердил легитимность постановления УФАС о выявлении картельного сговора.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.
Комиссия УФАС выявила нарушения со стороны ООО ПКФ «Противопожарные и спасательные технологии» и ООО «Пожевростандарт».
Не согласившись с вынесенным решением, производители обратились в арбитражный суд Свердловской области, который подтвердил легитимность постановления УФАС о выявлении картельного сговора.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.
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