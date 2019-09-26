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PwC прогнозирует снижение продаж новых легковых машин в РФ в 2019 году на 2%

26 сентябрь 2019 (09:47)

УрБК, Москва, 26.09.2019. Согласно прогнозам консалтинговой компании PwC, в России в 2019 году ожидается снижение продаж новых легковых машин на 2% до 1,64 млн штук в базовом сценарии и роста на 0,5% до 1,67 млн авто при оптимистичном раскладе.

Как говорится в исследовании PwC, имеющемся в распоряжении РИА «Новости», реализация того или иного варианта будет зависеть в основном от макроэкономической конъюнктуры.

По данным источника, макроэкономические индикаторы демонстрируют стабильность при росте цен на нефть. Однако в I полугодии 2019 года рынок легковых автомобилей показал снижение на уровне 2%, несмотря на признаки стабилизации экономики.

В PwC отмечают, что в базовом сценарии продажи отечественных марок по итогам года снизятся на 1,6% до 363 тыс. штук, иномарок российской сборки — на 1,75% до 1,012 млн штук, импортных машин — на 1,85% до 265 тыс. штук. Оптимистичный прогноз подразумевает рост на 0,5% — до 371 тыс. отечественных авто, на 0,5% — до 1,035 млн иномарок местной сборки и на 0,4% в сегменте импортных автомобилей, подсчитали аналитики.

Замедлить рост продаж в 2019 году, по мнению исследователей, может рост цен в результате повышения НДС с 18% до 20%, ухудшение макроэкономической ситуации и увеличение волатильности нацвалюты в случае введения новых санкций, а также сокращение господдержки автопрома. Росту рынка может способствовать отсутствие внешних шоков в виде девальвации рубля или санкций, а также грядущее повышение утильсбора с 1 января, говорится в документе.

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