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В межотопительный период в Екатеринбурге заменили 63,5 км тепловых сетей

26 сентябрь 2019 (09:23)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик в среду, 25 сентября 2019 года провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

О ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов и готовности систем жизнеобеспечения Екатеринбурга к эксплуатации рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Александр Брагин.

«Специалисты заменили 63,5 километра тепловых сетей, 28 — водопровода, 8,5 — канализации, 73,3 электрических сетей, километр газопровода. Существенных проблем, связанных с началом отопительного периода, не зафиксировано», — цитирует Александра Брагина пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Также он добавил, что созданный по указанию главы Екатеринбурга Александра Высокинского штаб по подготовке к отопительному сезону в ежедневном режиме контролирует ход работ и держит под неослабным вниманием всю масштабную операцию по доведению энергоресурса до потребителей.

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