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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве завода «ТЕХНО-ИЗОЛ»

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Завод комплексных и модульных зданий «ТЕХНО-ИЗОЛ» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет почти 23 млн руб.



Отметим, что ООО «Завод комплексных и модульных зданий «ТЕХНО-ИЗОЛ» зарегистрировано в Первоуральске по ул. Фурманова, 19. Предприятие специализируется на производстве модульных и комплектных зданий из металлических конструкций с использованием кровельных и стеновых панелей в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени.

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