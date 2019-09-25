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Счетная палата выразила беспокойство ростом цен на продукты питания в России

УрБК, Москва, 25.09.2019. Счетная палата выразила беспокойство ростом цен на продукты питания в России на фоне позитивных итогов уборочной кампании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление аудитора Алексея Каульбарса в Госдуме.



Представитель Счетной палаты сообщил, что в июле 2019 года в сравнении с июлем 2018 года вырос объем производства сельхозпродукции на 6%, но при этом также поднялись и цены на некоторые продукты питания из потребительской корзины. С 1 января подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб.



Алексей Каульбарс напомнил данные выступления на правительственном часе министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. По словам министра, урожай зерна в этом году ожидается на уровне 118 млн т, а прогноз по сбору пшеницы повышен с 75 млн до 78 млн т.



«Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство», — отметил Каульбарс.

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