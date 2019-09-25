Новости дня
Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в Челябинской области вырос на 18,5%
25 сентябрь 2019 (17:25)
УрБК, Челябинск, 25.09.2019. В Челябинской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам с января по август 2019 года вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 52 тыс. 516 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В январе-августе 2019 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (96,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (75,6 тыс. руб.), Московской области (72,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (69,9 тыс. руб.) и Хабаровском крае (65,9 тыс. руб.).
При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Алтайский край (+27,2%), Кемеровская (+23,7%) и Самарская (+22,4%) области.
В январе-августе 2019 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (96,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (75,6 тыс. руб.), Московской области (72,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (69,9 тыс. руб.) и Хабаровском крае (65,9 тыс. руб.).
При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Алтайский край (+27,2%), Кемеровская (+23,7%) и Самарская (+22,4%) области.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам превысил 54 тыс. рублей
- Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области за год вырос на 20%
- Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области вырос почти на 20%
- Челябинская область заняла 13 место в России по размеру лимитов по кредитным картам
- Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области составил 42 тыс. рублей