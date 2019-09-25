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Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в Челябинской области вырос на 18,5%

УрБК, Челябинск, 25.09.2019. В Челябинской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам с января по август 2019 года вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 52 тыс. 516 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В январе-августе 2019 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (96,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (75,6 тыс. руб.), Московской области (72,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (69,9 тыс. руб.) и Хабаровском крае (65,9 тыс. руб.).



При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Алтайский край (+27,2%), Кемеровская (+23,7%) и Самарская (+22,4%) области.

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