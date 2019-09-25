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Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 57 коп.
25 сентябрь 2019 (16:57)
УрБК, Москва, 25.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 сентября 2019 года. Курс долл. США вырос на 48 коп. до 64,19 руб., евро — на 57 коп. до 70,59 руб.
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