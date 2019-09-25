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В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам достиг почти 55 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам с января по август 2019 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 54 тыс. 796 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«Сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным и востребованным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства. В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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