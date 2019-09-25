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ФАС зафиксировала снижение розничных цен на бензин АИ-95 на АЗС Челябинска

УрБК, Челябинск, 25.09.2019. Челябинское УФАС России опубликовало результаты еженедельного мониторинга цен на бензин.



По данным ведомства, с 16 по 22 сентября 2019 года ООО «Газпромнефть-Центр» снизило цену на бензин АИ-95 на 15 коп., при этом стоимость ДТ ООО «Газпромнефть-Центр» повысилась на 30 коп. При этом наименьшая стоимость бензина АИ-92 (39,20 руб. за литр) зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», АИ-95 (43,45 руб. за литр) — у ООО «Регион».



Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.

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