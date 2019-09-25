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В Екатеринбурге ФГУП «Охрана» заплатит 110 тыс. рублей штрафа за отсутствие у работников психиатрического освидетельствования
25 сентябрь 2019 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В Екатеринбурге ФГУП «Охрана» Росгвардии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ назначен административный штраф в размере 110 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Весной 2019 года специалистом Государственной инспекции труда в Свердловской области были выявлены нарушения трудового законодательства. 52 работника предприятия, в том числе имеющие право на ношение и применение огнестрельного оружия, были допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования.
Постановлением государственного инспектора труда ГИТ в Свердловской области ФГУП «Охрана» назначено наказание по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 110 тыс. руб. Решением судьи Кировского районного суда Екатеринбурга оно оставлено без изменения.
Представитель ФГУП «Охрана» обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, просил его отменить и прекратить производство по делу. Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения решения.
Весной 2019 года специалистом Государственной инспекции труда в Свердловской области были выявлены нарушения трудового законодательства. 52 работника предприятия, в том числе имеющие право на ношение и применение огнестрельного оружия, были допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования.
Постановлением государственного инспектора труда ГИТ в Свердловской области ФГУП «Охрана» назначено наказание по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 110 тыс. руб. Решением судьи Кировского районного суда Екатеринбурга оно оставлено без изменения.
Представитель ФГУП «Охрана» обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, просил его отменить и прекратить производство по делу. Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения решения.
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