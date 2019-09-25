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В Каменске-Уральском из-за антисанитарии на 30 суток приостановили работу заведения «Суши мастер»
25 сентябрь 2019 (13:08)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В Каменске-Уральском на 30 суток из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм приостановлена деятельность предприятия общественного питания «Суши мастер». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
Сотрудники Роспотребнадзора инициировали проверку из-за заболевания жителя города сальмонеллезом при употреблении в пищу роллов в «Суши Мастере». Было установлено, что предприятие находится в антисанитарном состоянии, уборка помещения осуществляется поварами, мусор в конце рабочего дня выносится в контейнер на ближайшей придомовой территории. Кроме того, нарушается технология мытья посуды, последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а сотрудники не имеют вакцинации.
Суд постановил признать виновным предприятие в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде приостановки деятельности объекта.
Входную дверь заведения опечатали, а владельца точки общественного питания предупредили об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности до устранения нарушений.
Отметим, что в Екатеринбурге представлено, пять филиалов данного заведения японской кухни.
Сотрудники Роспотребнадзора инициировали проверку из-за заболевания жителя города сальмонеллезом при употреблении в пищу роллов в «Суши Мастере». Было установлено, что предприятие находится в антисанитарном состоянии, уборка помещения осуществляется поварами, мусор в конце рабочего дня выносится в контейнер на ближайшей придомовой территории. Кроме того, нарушается технология мытья посуды, последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а сотрудники не имеют вакцинации.
Суд постановил признать виновным предприятие в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде приостановки деятельности объекта.
Входную дверь заведения опечатали, а владельца точки общественного питания предупредили об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности до устранения нарушений.
Отметим, что в Екатеринбурге представлено, пять филиалов данного заведения японской кухни.
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