Год у власти: итоги работы главы Екатеринбурга Александра Высокинского

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Сегодня исполнился ровно год, как главой Екатеринбурга стал Александр Высокинский. Накануне, на заседании городской думы депутаты поздравили мэра с 46-летием, которое по времени совпало с подведением итогов работы. Александр Высокинский стал первым «сильным мэром» уральской столицы после отмены двуглавой системы, когда управление делили сити-менеджер и глава Екатеринбурга. УрБК подводит итоги первого периода управления нынешнего руководителя.Александр Высокинский был избран главой Екатеринбурга 25 сентября 2018 года. Он был рекомендован постконкурсной комиссией, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, администрацией президента РФ и партией «Единая Россия». Конкурс на замещение должности был внушительным — всего на пост главы Екатеринбурга претендовали 19 кандидатов. Показательно, что Александра Высокинского избрали единогласно — свои голоса за него отдали 36 присутствующих в зале депутатов. Решение об избрании нового главы города вступило в силу в тот же день.Накануне Александру Высокинскому исполнилось 46 лет — день рождения он встречал на рабочем месте, присутствуя на заседании гордумы. Там решался вопрос о назначении даты и формы проведения первого в истории Екатеринбурга общегородского опроса по строительству храма святой Екатерины. Этот момент также характеризует итоги правления главы города — он преодолел раскол в обществе, который в мае вызвали события в сквере у Театра драмы. Кроме того, Высокинский стал идеологом обновления положения о проведении опросов по важным для жителей Екатеринбурга социально-экономическим вопросам. В связи с этими датами редакция УрБК решила обозначать результаты, которые достигнуты уральской столицей за минувший год.Одним из главных событий первого года Александра Высокинского стало решение о проведении в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады-2023, которое было принято 2 июля на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе.10 июня Александр Высокинский и Евгений Куйвашев представили возможности Екатеринбурга оценочной комиссии FISU. Члены инспекционной комиссии посетили площадку в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, «Екатеринбург Арену», Уральскую футбольную академию, Дворец игровых видов спорта, легкоатлетический стадион спортивного комплекса «Калининец», «Юность», КРК «Уралец», Дворец единоборств РМК, спортивные площадки УрФУ. Также инспекторы FISU оценили гостиничную инфраструктуру Екатеринбурга и аэропорта Кольцово.Решено, что в Екатеринбурге будет построена Деревня студенческих игр, новые спортивные сооружения и дороги. Эти вопросы уже согласованы с министерством спорта РФ, министерством транспорта РФ, а оргкомитет по подготовке Екатеринбурга к Универсиаде возглавила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.Согласно расчетам, Екатеринбург во время проведения Универсиады могут посетить более 200 тысяч человек из 150 стран. Это более 12 тысяч спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций. Будет разыграно 244 комплекта медалей по 17 видам спорта. При этом Екатеринбург попросил включить в них бокс, самбо и регби.«Для города это серьезный шанс укрепить позиции не только как центра спорта, но и как культурного центра и мегаполиса, обладающего функциями мировых городов. К нам приедет огромное количество людей из других стран, к нам приедет будущее этих стран. Важно, чтобы тем людям, которые посетят наш город, у нас понравилось, и у них остались положительные эмоции», — заявил Александр Высокинский.Избрание Екатеринбурга местом проведения Универсиады повлекло за собой синергетический эффект. Например, у города появился шанс возобновить строительство метрополитена. Особенно после того, как эти планы поддержал президент Владимир Путин: «Мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны».Впервые за долгое время в этом году в бюджете Екатеринбурга заложены 120 млн рублей на проектирование второй ветки метро. О ее появлении говорят, как о реальном плане: гордума и проектировщик метрополитена — институт «Уралгипротранс» занялись подготовкой городской территории, а застройщики проектируют новые жилые кварталы из расчета ввода будущих станций. Так происходит, например, на ВИЗе и в районе ЖБИ.По словам Александра Высокинского, до конца 2019 года городская администрация закончит проектирование второй ветки, после чего приступит к вопросу получения инвестиций. При этом сейчас проводится работа по возвращению в проект площадки для достройки станции «Бажовская».«Цель на этот год — закончить этап проектирования, чтобы можно было представить проект как основание для финансирования. Без проекта с нами никто разговаривать о деньгах не будет», — сказал глава города. Он поблагодарил за поддержку с метро полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и Евгения Куйвашева. И подчеркнул, что серьезность намерений принадлежит Екатеринбургу, который должен это настойчиво демонстрировать.По мнению Александра Высокинского, вторую ветку можно построить к 2023 году, но для этого необходимо ежегодное финансирование в размере 30 млрд рублей. При этом Уралгипротранс сделал шурфы по всей трассировке второй ветки.«Екатеринбург сегодня обладает признаками мирового города. «Екатеринбург» без запинки произносят большинство руководителей стран, с которыми мы работали. Мы сделали огромный шаг вперед с точки зрения известности города. А это один из основных факторов инвестиционной привлекательности», — заявил недавно Александр Высокинский.Эти слова наряду с принятыми решениями и озвученными планами подтверждают показатели социально-экономического развития Екатеринбурга. Основные макроэкономические показатели продемонстрировали положительную динамику. В частности, наблюдается рост оборота крупных и средних организаций: за январь-июнь 2019 года он составил 941,9 млрд руб., а темп роста в действующих ценах составил 111,4%. Также вырос объем розничного товарооборота: за первое полугодие 2019 года этот показатель по полному кругу организаций составил более 400 млрд руб.Также в Екатеринбурге выросла заработная плата: за январь-июнь 2019 года ее среднемесячный размер достиг 53 тыс. 264 руб. (рост — 106,3%). При этом наблюдается стабильно низкий уровень регистрируемой безработицы — по состоянию на 1 сентября 2019 года он составил 0,54%.О темпах развития Екатеринбурга свидетельствует также увеличение объемов строительства и ввода жилья. В январе-августе этот показатель составил 386,1 тыс. кв. метров, а темп роста — 107,5%. С учетом того, что Екатеринбург является деловым центром, растет и инвестиционная активность: за январь-июль объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 56 млрд руб., а темп роста в сопоставимых ценах — 126,9%.Межбюджетные трансферты в 2019 году составили 23,2 млрд руб., что выше показателей прошлого года. При этом за счет передачи с регионального уровня доходов от акцизов на пиво, нефтепродукты и упрощенной системы налогообложения город получил дополнительно в казну 5,2 млрд руб. доходов.Наблюдаются новые подходы в градостроительной политике и реконструкции транспортно-дорожной инфраструктуры. В рамках федеральной программы «Качественные и безопасные дороги» Екатеринбург получил один миллиард рублей. Это позволило в 2019 году отремонтировать 16 участков улиц протяженностью 20,4 километра.Из бюджета Свердловской области на условиях софинансирования Екатеринбург получил 50% средств на реконструкцию Макаровского моста, строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и ЕКАД. Также в этом году выделено 2,1 млрд руб. на строительство и реконструкцию участков ЕКАД.В этом году в Екатеринбурге был изменен подход к строительству объектов социальной инфраструктуры — детсадов и школ. Его идеологом стал Александр Высокинский.«Нам нужно было четко обозначить сроки строительства социальной инфраструктуры, чтобы уйти от ситуации, когда застройщик строит тот или иной жилой дом, показывает на земельный участок и говорит, что завтра здесь муниципалитет построит школу, а фактически мы эту школу будем строить через несколько лет. Или от другого очень распространённого случая: когда в планах застройки даже места под школу или садик не предполагается. Мы создаем необходимые механизмы, чтобы граждане, покупая квартиру, были уверены, что это жилье не останется без внимания городских властей», — пояснил глава города.В рамках реализации этого подхода созданы «тепловые карты» по введению новых школ и детсадов в жилых районах и реконструкции существующих объектов. В качестве примеров можно назвать реконструкцию здания МБОУ СОШ № 1 на 825 мест (Верх-Исетский бульвар, 23), строительство школы № 80 на 1 тысячу мест по улице Калинина, 26а (плановый срок завершения работ — 2020 год), школы в районе Солнечный на 1 тысячу мест по улице Чемпионов (плановый срок завершения работ — 2020 год), школы в микрорайоне Академический на 1 тысячу 200 мест (плановый срок завершения работ — 2021 год), школы в квартале улиц Блюхера — Уральская — Советская — переулок Парковый на 550 мест и ряда других объектов.Что касается общественной жизни города, то наглядным примером нового подхода к выстраиванию диалога власти и горожан стало решение о проведении общегородского опроса по месту строительства храма святой Екатерины.Поставить точку в конфликте между жителями с разными взглядами помогло решение администрации Екатеринбурга по созданию рабочей группы, в которую вошли представители власти, городской думы, Екатеринбургской епархии и общественности. Итогом ее работы стало принятое накануне гордумой решение о проведении 13 октября первого в истории Екатеринбурга общегородского опроса. На обсуждение вынесут две площадки — на улице Горького, 17 (на месте бывшего Приборостроительного завода) и место за Макаровским мостом.Перед этим по личной инициативе Александра Высокинского были внесены изменения в городское положение об опросах, которые будут проводиться в более демократичном формате, чем прежде. В предстоящем 13 октября опросе, как ожидается, примут участие не менее 10 тысяч 800 человек.Добавим, что выступать с отчетом о проделанной за год работе Александр Высокинский на вчерашнем заседании городской думы не стал. Депутаты сочли, что необходимости в этом нет. Тем более что ранее уже ознакомились с этими итогами. Поэтому для публичного отчета главы решили выбрать другой формат. Скорее всего, это будет пресс-конференция в пресс-центре ТАСС-Урал. Предварительно она намечена на 26 сентября.