Новости дня
В администрации Екатеринбурга прокуратура проведет прием граждан по вопросам соблюдения прав в сфере обращения с ТКО
25 сентябрь 2019 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В администрации Екатеринбурга прокуратура проведет очередной прием граждан по вопросам соблюдения их прав в сфере обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Он состоится 26 сентября 2019 года с 16.00 до 18.00 часов. Следующая дата приема — 10 октября 2019 года с 16.00 до 18.00 часов. Для записи нужно позвонить по телефону 8 (343) 371-91-67.
Прием граждан сотрудниками городской прокуратуры по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проводится на постоянной основе в комитете по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга по адресу: переулок Банковский, 1, кабинет 209.
Он состоится 26 сентября 2019 года с 16.00 до 18.00 часов. Следующая дата приема — 10 октября 2019 года с 16.00 до 18.00 часов. Для записи нужно позвонить по телефону 8 (343) 371-91-67.
Прием граждан сотрудниками городской прокуратуры по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проводится на постоянной основе в комитете по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга по адресу: переулок Банковский, 1, кабинет 209.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» по вопросу зачисления детей в первые классы
- Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» из-за систематических аварий на объектах ЖКХ города
- Дмитрий Медведев сообщил о проекте создания компании-оператора по обращению с мусором
- Александр Якоб и его заместители приняли почти 150 человек в День Конституции России
- Александр Якоб проводит общероссийский прием граждан в Екатеринбурге