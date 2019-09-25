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В администрации Екатеринбурга прокуратура проведет прием граждан по вопросам соблюдения прав в сфере обращения с ТКО

25 сентябрь 2019 (12:24)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В администрации Екатеринбурга прокуратура проведет очередной прием граждан по вопросам соблюдения их прав в сфере обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Он состоится 26 сентября 2019 года с 16.00 до 18.00 часов. Следующая дата приема — 10 октября 2019 года с 16.00 до 18.00 часов. Для записи нужно позвонить по телефону 8 (343) 371-91-67.

Прием граждан сотрудниками городской прокуратуры по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проводится на постоянной основе в комитете по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга по адресу: переулок Банковский, 1, кабинет 209.

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