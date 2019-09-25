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ЦБ намерен ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании
25 сентябрь 2019 (12:06)
УрБК, Москва, 25.09.2019. ЦБ подготовил законопроект о квалификации инвесторов, который ограничит вложения граждан в праве покупки облигаций микрофинансовых компаний (МФК) и размещения в них вкладов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Банка России.
Согласно законопроекту, минимальная сумма сделки с МФК должна будет составлять не менее 1,5 млн руб., и физическое лицо (участник сделки) должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По действующему законодательству физлицо признается квалифицированным инвестором, если в общем случае объем его вложений в ценные бумаги — не менее 6 млн руб. Законопроектом предлагается увеличить это требование до 10 млн руб.
На сегодняшний день ограничений для покупки гражданами облигаций МФК нет, по займам установлен порог 1,5 млн руб., но квалификация инвестора не требуется.
Согласно законопроекту, минимальная сумма сделки с МФК должна будет составлять не менее 1,5 млн руб., и физическое лицо (участник сделки) должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По действующему законодательству физлицо признается квалифицированным инвестором, если в общем случае объем его вложений в ценные бумаги — не менее 6 млн руб. Законопроектом предлагается увеличить это требование до 10 млн руб.
На сегодняшний день ограничений для покупки гражданами облигаций МФК нет, по займам установлен порог 1,5 млн руб., но квалификация инвестора не требуется.
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