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На программу стажировки Группы ЧТПЗ поступили 40 студентов ведущих российских вузов
25 сентябрь 2019 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В Группе ЧТПЗ состоялся слет участников корпоративной программы «Стажеры», в котором приняли участие старшекурсники и выпускники Московского института стали и сплавов, Уральского Федерального университета и Южно-Уральского Федерального университета.
По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, в рамках адаптационного слета стажеры изучили производственные процессы, приняли участие во встречах с топ-менеджментом и курсе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), а также посетили объекты Белой металлургии.
«Группа ЧТПЗ реализует программу «Стажеры» — для привлечения талантливой молодежи, способной принимать инновационные технические решения. Ее участниками становятся студенты старших курсов и выпускники ведущих вузов России, прошедшие серьезный отбор. На сегодняшний день в проекте приняли участие более 200 человек. Большинство из них, хорошо зарекомендовав себя и полностью раскрыв собственный потенциал, остаются работать в компании на позициях инженеров и менеджеров и реализуют прорывные проекты в металлургической отрасли», — отметил исполняющий обязанности директора по организационному развитию и персоналу Александр Лужбин.
Корпоративная образовательная программа «Стажеры» действует в компании с 2015 года для студентов выпускных курсов высших учебных заведений. На старте программы участники получают индивидуальное задание по актуальным для Группы ЧТПЗ вопросам — от инженерных до управленческих.
В течение первых месяцев они работают над решением предложенного кейса, а затем презентуют его комиссии из числа руководителей компании. В случае успешной защиты стажер получает возможность трудоустроиться в компанию.
По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, в рамках адаптационного слета стажеры изучили производственные процессы, приняли участие во встречах с топ-менеджментом и курсе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), а также посетили объекты Белой металлургии.
«Группа ЧТПЗ реализует программу «Стажеры» — для привлечения талантливой молодежи, способной принимать инновационные технические решения. Ее участниками становятся студенты старших курсов и выпускники ведущих вузов России, прошедшие серьезный отбор. На сегодняшний день в проекте приняли участие более 200 человек. Большинство из них, хорошо зарекомендовав себя и полностью раскрыв собственный потенциал, остаются работать в компании на позициях инженеров и менеджеров и реализуют прорывные проекты в металлургической отрасли», — отметил исполняющий обязанности директора по организационному развитию и персоналу Александр Лужбин.
Корпоративная образовательная программа «Стажеры» действует в компании с 2015 года для студентов выпускных курсов высших учебных заведений. На старте программы участники получают индивидуальное задание по актуальным для Группы ЧТПЗ вопросам — от инженерных до управленческих.
В течение первых месяцев они работают над решением предложенного кейса, а затем презентуют его комиссии из числа руководителей компании. В случае успешной защиты стажер получает возможность трудоустроиться в компанию.
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