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Энергетики оставили без горячей воды 12 домов на Вторчермете, не подключенных к отоплению
25 сентябрь 2019 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Жители 12 многоквартирных домов Чкаловского района, которые не подключены к отоплению, до 30 сентября будут оставаться без горячего водоснабжения.
Скриншот с официального сайта ООО «УК РЭМП УЖСК»
Как говорится в объявлении на сайте ООО «УК РЭМП УЖСК», речь идет о зданиях по адресам: ул. Военная 3, 5, 5а, пер. Таллинский 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Агрономическая, 23, ул. Братская 4, 4а.
Горячее водоснабжение, согласно объявлению, отключено в связи с ремонтными работами, которые проводит АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Однако в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании заявили, что поломки были устранены 24 сентября в 19.15 по местному времени, а горячая вода отсутствовала в домах с 12.00 до 20.00.
«Происходила замена трубопровода длиной 4 метра, все работы окончены», — сообщили в пресс-службе.
Тем не менее, по словам местных жителей, водоснабжение до сих пор не восстановлено.
Стоит отметить, что подобные случаи не единичны. Так, в домах по улице Авиационной также нет горячего водоснабжения и отопления.
В УК «ЖЭУ № 1» сообщили, что это связано с коммунальной аварией. Восстановить подачу тепла и горячего водоснабжения планируют до 27 сентября.
Такая же ситуация наблюдается в Октябрьском районе, где как без отопления, так и без горячей воды остаются дома по улицам Тверитина и Бажова.
Скриншот с официального сайта ООО «УК РЭМП УЖСК»
Как говорится в объявлении на сайте ООО «УК РЭМП УЖСК», речь идет о зданиях по адресам: ул. Военная 3, 5, 5а, пер. Таллинский 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Агрономическая, 23, ул. Братская 4, 4а.
Горячее водоснабжение, согласно объявлению, отключено в связи с ремонтными работами, которые проводит АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Однако в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании заявили, что поломки были устранены 24 сентября в 19.15 по местному времени, а горячая вода отсутствовала в домах с 12.00 до 20.00.
«Происходила замена трубопровода длиной 4 метра, все работы окончены», — сообщили в пресс-службе.
Тем не менее, по словам местных жителей, водоснабжение до сих пор не восстановлено.
Стоит отметить, что подобные случаи не единичны. Так, в домах по улице Авиационной также нет горячего водоснабжения и отопления.
В УК «ЖЭУ № 1» сообщили, что это связано с коммунальной аварией. Восстановить подачу тепла и горячего водоснабжения планируют до 27 сентября.
Такая же ситуация наблюдается в Октябрьском районе, где как без отопления, так и без горячей воды остаются дома по улицам Тверитина и Бажова.
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