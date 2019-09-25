Энергетики оставили без горячей воды 12 домов на Вторчермете, не подключенных к отоплению

Скриншот с официального сайта ООО «УК РЭМП УЖСК»

Скриншот с официального сайта ООО «УК РЭМП УЖСК»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Жители 12 многоквартирных домов Чкаловского района, которые не подключены к отоплению, до 30 сентября будут оставаться без горячего водоснабжения.Как говорится в объявлении на сайте ООО «УК РЭМП УЖСК», речь идет о зданиях по адресам: ул. Военная 3, 5, 5а, пер. Таллинский 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Агрономическая, 23, ул. Братская 4, 4а.Горячее водоснабжение, согласно объявлению, отключено в связи с ремонтными работами, которые проводит АО «ЭнергосбыТ Плюс».Однако в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании заявили, что поломки были устранены 24 сентября в 19.15 по местному времени, а горячая вода отсутствовала в домах с 12.00 до 20.00.«Происходила замена трубопровода длиной 4 метра, все работы окончены», — сообщили в пресс-службе.Тем не менее, по словам местных жителей, водоснабжение до сих пор не восстановлено.Стоит отметить, что подобные случаи не единичны. Так, в домах по улице Авиационной также нет горячего водоснабжения и отопления.В УК «ЖЭУ № 1» сообщили, что это связано с коммунальной аварией. Восстановить подачу тепла и горячего водоснабжения планируют до 27 сентября.Такая же ситуация наблюдается в Октябрьском районе, где как без отопления, так и без горячей воды остаются дома по улицам Тверитина и Бажова.