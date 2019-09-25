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Более 50 тыс. россиян рискуют остаться без работы до конца сентября

УрБК, Москва, 25.09.2019. До конца сентября работы могут лишиться 51,6 тыс. россиян, сообщают «Известия» по данным Росстата. Данные касаются работников, которые могут лишиться места из-за сокращений штата или ликвидации компании.



При этом реальные масштабы увольнений более значительны, так как зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию. Статистика не касается тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию. По информации Росстата, наибольшие риски увольнения у работников обрабатывающих производствах, госслужбы и в сферы образования.



Информацию о предстоящих сокращениях отслеживает Минтруд. Но ведомство не предоставило свои данные: в пресс-службе министерства пояснили, что информацию, собранную по разным методикам, сравнивать некорректно.



В сравнении с 2016-2018 годами аналогичного периода запланированные сокращения минимальны: во II квартале названных лет работодатели расставались с 78,5 тыс., 58,2 тыс. и 57,1 тыс. сотрудников соответственно. При этом считается, что увольнения 51,6 тыс. человек нельзя назвать массовыми, так как это всего 0,1% рабочей силы в стране (75,6 млн человек).

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