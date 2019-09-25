Новости дня
В Екатеринбурге завершился конкурс инновационных молодежных проектов «Твоя инициатива»
25 сентябрь 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В Екатеринбурге завершился V городской конкурс инновационных молодежных проектов «Твоя инициатива». Об этом говорится в сообщении на официальном портале администрации города.
«Всего в 2019 году на участие в этом творческом состязании было подано 126 заявок, из которых экспертной комиссией были поддержаны 8 лучших. Портфолио участников проекта порою поражали, и было трудно выбрать из них наиболее достойных. Этот конкурс продолжится и к 300-летию Екатеринбурга, надеемся, выберем самых активных, думающих и творческих представителей молодого поколения уральской столицы», — отметила председатель комитета по молодежной политике администрации города Екатеринбурга Юлия Касимова.
В течение пяти месяцев победители нынешнего конкурса реализовывали свои инициативы. В их числе — квест-игра «Тропами Великой Отечественной. Освобождение Крыма», проекты «Чистодвор», «Квартирник 2.0 летняя сессия», «Траектория развития», «Развитие культурной идентичности молодежи средствами социального театра», «Мир квестов», «Знакомство с клубами по месту жительства на площадке проекта «Молодежный онлайн лагерь», творческий инклюзивный проект «Родной край глазами юных».
Все победители конкурса «Твоя инициатива» для реализации своих наработок и идей получат финансовую и организационную поддержку администрации города Екатеринбурга.
Многие инновационные проекты участников прошлых лет получили свое дальнейшее развитие. Среди них — «Открытый университет» (2016 год), проект по подготовке волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи (2017 год), «Поэтическое содружество «Zarifmui» (2018 год) и другие.
«Всего в 2019 году на участие в этом творческом состязании было подано 126 заявок, из которых экспертной комиссией были поддержаны 8 лучших. Портфолио участников проекта порою поражали, и было трудно выбрать из них наиболее достойных. Этот конкурс продолжится и к 300-летию Екатеринбурга, надеемся, выберем самых активных, думающих и творческих представителей молодого поколения уральской столицы», — отметила председатель комитета по молодежной политике администрации города Екатеринбурга Юлия Касимова.
В течение пяти месяцев победители нынешнего конкурса реализовывали свои инициативы. В их числе — квест-игра «Тропами Великой Отечественной. Освобождение Крыма», проекты «Чистодвор», «Квартирник 2.0 летняя сессия», «Траектория развития», «Развитие культурной идентичности молодежи средствами социального театра», «Мир квестов», «Знакомство с клубами по месту жительства на площадке проекта «Молодежный онлайн лагерь», творческий инклюзивный проект «Родной край глазами юных».
Все победители конкурса «Твоя инициатива» для реализации своих наработок и идей получат финансовую и организационную поддержку администрации города Екатеринбурга.
Многие инновационные проекты участников прошлых лет получили свое дальнейшее развитие. Среди них — «Открытый университет» (2016 год), проект по подготовке волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи (2017 год), «Поэтическое содружество «Zarifmui» (2018 год) и другие.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс «Бюджет для граждан»
- ЕВРАЗ запускает грантовый конкурс социальных проектов в четырех городах Урала и Сибири
- Стартовал конкурс на лучший дизайн логотипа к 300-летию Екатеринбурга
- В Екатеринбурге стартовал конкурс идей для интернет-проектов по улучшению уровня жизни
- Почти 50 общественных организаций Екатеринбурга получат гранты на городские проекты