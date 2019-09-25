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В Челябинской области состоится проверка системы оповещения населения

УрБК, Челябинск, 25.09.2019. На Южном Урале сегодня, 25 сентября 2019 года, с 11.00 до 14.00 по местному времени состоится плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.



Жители области в течение пяти минут будут слышать характерный сигнал «Внимание всем!» (прерывистое звучание электросирен). Данный сигнал существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, стихийного бедствия или военных действий. Сигнал оповещения подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.



«Каждый житель области должен знать о существовании такого сигнала и, услышав звуки электросирен, немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Информацию принять к сведению. По данному сообщению населению никаких действий не предпринимать», — говорится в сообщении.



Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.



Министерство общественной безопасности Челябинской области (МОБ) решает задачи по замене устаревшего оборудования на цифровые решения, замене электросирен на громкоговорящие установки и организации перехвата цифрового телевидения, в том числе вещания кабельных операторов.

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