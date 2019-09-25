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В Екатеринбурге на год закрыли проезд по улице Калинина

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В Екатеринбурге на год закрыли проезд по улице Калинина в связи со строительством многоэтажного жилого дома. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Перекрытие будет действовать в границах улиц Бакинских комиссаров — Калинина —Уральских рабочих — переулка Соснового и продлится до 12 сентября 2020 года.



На время строительства жилого дома движение транспорта направляется в объезд: по улицам Бакинских комиссаров — Калинина — Уральских рабочих и переулку Сосновому.

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