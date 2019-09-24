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Свердловские предприятия за год выбросили в атмосферу более 850 тыс. тонн загрязняющих веществ

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Свердловские предприятия в 2018 году выбросили в атмосферу 857 тыс. т загрязняющих веществ (в 2017 году — 928 тыс. т). Об этом сообщает Свердловскстат.



В прошлом году на Среднем Урале было уловлено и обезврежено 6 млн 848 тыс. т загрязняющих атмосферу веществ (в 2017 году — 7 млн 292 тыс. т).



Всего был утилизирован 1 млн 885 тыс. т загрязняющих веществ (в 2017 году — 2 млн 248 тыс. т).

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