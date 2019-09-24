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Администрацию Полевского обязали поставить на учет почти 300 бесхозных участков газовых сетей
24 сентябрь 2019 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. На территории Полевского городского округа выявлено 297 бесхозных газовых сетей (газопроводов). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо от права собственности на которую собственник отказался (если иное не предусмотрено законом). Бесхозяйные вещи принимает на учет орган государственной регистрации права на недвижимое имущество по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
Органом местного самоуправления Полевского городского округа данная обязанность в течение длительного времени не исполнялась. В целях устранения нарушений федерального законодательства прокурор города обратился с иском в суд к управлению муниципальным имуществом Полевского городского округа с требованием о постановке на учет бесхозяйных газовых сетей.
В ходе рассмотрения дела управлением муниципальным имуществом Полевского городского округа 61 участок газовых сетей принят на учет, в связи с чем производство по гражданскому делу в данной части прекращено. В остальной части Полевской городской суд удовлетворил исковые требования прокурора об обязании поставить на учет 236 бесхозных газопроводов.
Судебный акт вступил в законную силу.
Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо от права собственности на которую собственник отказался (если иное не предусмотрено законом). Бесхозяйные вещи принимает на учет орган государственной регистрации права на недвижимое имущество по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
Органом местного самоуправления Полевского городского округа данная обязанность в течение длительного времени не исполнялась. В целях устранения нарушений федерального законодательства прокурор города обратился с иском в суд к управлению муниципальным имуществом Полевского городского округа с требованием о постановке на учет бесхозяйных газовых сетей.
В ходе рассмотрения дела управлением муниципальным имуществом Полевского городского округа 61 участок газовых сетей принят на учет, в связи с чем производство по гражданскому делу в данной части прекращено. В остальной части Полевской городской суд удовлетворил исковые требования прокурора об обязании поставить на учет 236 бесхозных газопроводов.
Судебный акт вступил в законную силу.
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