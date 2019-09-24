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Назначен новый начальник Екатеринбургской таможни
24 сентябрь 2019 (17:26)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Приказом Федеральной таможенной службы России с 20 сентября 2019 года на должность начальника Екатеринбургской таможни назначен Евгений Горохов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Евгений Горохов родился в 1969 году в Киеве (Украина), окончил высшее инженерное военное училище.
В 1993 году он был назначен на должность инспектора Оренбургского таможенного поста, с 2001 по 2013 год занимал должности начальника отделения, заместителя начальника таможенного поста, начальника Соль-Илецкого таможенного поста. С 2013 года был первым заместителем главы Оренбургской таможни.
Евгений Горохов награжден ведомственными медалями: «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За Усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками: «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы», благодарностью ФТС России, а также почетной грамотой ФТС России.
Бывший начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин был уволен в декабре прошлого года по приказу Федеральной таможенной службы.
Евгений Горохов родился в 1969 году в Киеве (Украина), окончил высшее инженерное военное училище.
В 1993 году он был назначен на должность инспектора Оренбургского таможенного поста, с 2001 по 2013 год занимал должности начальника отделения, заместителя начальника таможенного поста, начальника Соль-Илецкого таможенного поста. С 2013 года был первым заместителем главы Оренбургской таможни.
Евгений Горохов награжден ведомственными медалями: «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За Усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками: «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы», благодарностью ФТС России, а также почетной грамотой ФТС России.
Бывший начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин был уволен в декабре прошлого года по приказу Федеральной таможенной службы.
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