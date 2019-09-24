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Реальные доходы жителей Челябинской области во II квартале снизились на 0,8%
24 сентябрь 2019 (17:11)
УрБК, Челябинск, 24.09.2019. Реальные доходы жителей Челябинской области во II квартале 2019 года сократились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.
Отметим, что в I квартале 2019 года реальные доходы жителей Южного Урала снизились на 5,1%.
Отметим, что в I квартале 2019 года реальные доходы жителей Южного Урала снизились на 5,1%.
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