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Реальные доходы жителей Челябинской области во II квартале снизились на 0,8%

УрБК, Челябинск, 24.09.2019. Реальные доходы жителей Челябинской области во II квартале 2019 года сократились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.



Отметим, что в I квартале 2019 года реальные доходы жителей Южного Урала снизились на 5,1%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:11</span><br /><strong>Реальные доходы жителей Челябинской области во II квартале снизились на 0,8%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 24.09.2019. Реальные доходы жителей Челябинской области во II квартале 2019 года сократились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090121-realnye-dohody-zhiteley-chelyabinskoy-oblasti-v-ii-kvartale-snizilis-na-08.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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