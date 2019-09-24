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Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократились в два раза

24 сентябрь 2019 (17:58)

Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ в I полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Структура операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе в I полугодии 2019 года, как и в предыдущие периоды, в основном формировалась выдачами со счетов (включая платежные карты) физических лиц (66%). Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%)», — говорится в сообщении.

По итогам I полугодия 2019 года объемы сомнительных транзитных операций повышенного риска в РФ сократились в 1,6 раза.

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