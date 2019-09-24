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Педагоги проекта «Детский форсайт» при поддержке ЕВРАЗа побывали на стратегической сессии в Москве
24 сентябрь 2019 (16:37)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Представители управлений образования и директора школ Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска посетили стратегическую сессию для участников проекта «Детский форсайт». Организаторами мероприятия выступили ЕВРАЗ, Агентство стратегических инициатив и Фонд социальных инвестиций. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».
Участники сессии познакомились с современными тенденциями в сфере образования в России и мире. На сессии была презентована стратегическая инициатива АСИ «Кадры будущего для регионов» по формированию и подготовке в регионах молодежных команд, готовых принимать активное участие в развитии своих регионов и муниципальных образований, реализовывать собственные социальные и технологические проекты.
Программа «Детский форсайт» была представлена как инструмент развития территорий, который не только повышает уровень событийности в городе и создает новые общественные пространства силами детских команд, но и вовлекает в проекты развития взрослое население.
Педагоги узнали о Платформе диагностики и развития навыков и компетенций XXI века, программах мобильного электронного образования, Школе реальных дел, о новой ролевой модели педагога для эффективного обучения детей «ЛюбиДелай». А стратегическая сессия «Возможности для развития» включала тренинг по внедрению проектной деятельности в школах. Завершилась образовательная программа курсом «Шаг развития»: участники разработали модель проектной деятельности школьника на уровне города и системы образования применительно к своим городам.
«Эффективность реализации проекта «Детский форсайт» во многом зависит от вовлеченности и профессионализма педагогов на местах. Ключевой темой стратегической сессии, стали тренды XXI века — метапредметные навыки, проектное мышление, эмоциональный и социальный интеллект, наставничество», — отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.
Все участники стратегической сессии получили удостоверения о повышении квалификации.
Участники сессии познакомились с современными тенденциями в сфере образования в России и мире. На сессии была презентована стратегическая инициатива АСИ «Кадры будущего для регионов» по формированию и подготовке в регионах молодежных команд, готовых принимать активное участие в развитии своих регионов и муниципальных образований, реализовывать собственные социальные и технологические проекты.
Программа «Детский форсайт» была представлена как инструмент развития территорий, который не только повышает уровень событийности в городе и создает новые общественные пространства силами детских команд, но и вовлекает в проекты развития взрослое население.
Педагоги узнали о Платформе диагностики и развития навыков и компетенций XXI века, программах мобильного электронного образования, Школе реальных дел, о новой ролевой модели педагога для эффективного обучения детей «ЛюбиДелай». А стратегическая сессия «Возможности для развития» включала тренинг по внедрению проектной деятельности в школах. Завершилась образовательная программа курсом «Шаг развития»: участники разработали модель проектной деятельности школьника на уровне города и системы образования применительно к своим городам.
«Эффективность реализации проекта «Детский форсайт» во многом зависит от вовлеченности и профессионализма педагогов на местах. Ключевой темой стратегической сессии, стали тренды XXI века — метапредметные навыки, проектное мышление, эмоциональный и социальный интеллект, наставничество», — отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.
Все участники стратегической сессии получили удостоверения о повышении квалификации.
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