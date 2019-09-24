Новости дня
В РФ отзывают 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz LCV Sprinter в РФ из-за проблем с электропроводкой
24 сентябрь 2019 (16:25)
УрБК, Москва, 24.09.2019. Mercedes-Benz отзывает в РФ 4 635 легких коммерческих автомобилей Sprinter Classic из-за возможных проблем с электропроводкой двигателя. Об этом сообщает Росстандарт.
Неполадки могут привести к возгоранию или аварии. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2017 года по май 2018 года.
Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. При большом поперечном сечении протертого провода возможно образование искры и возникновение пожара. Из-за неполадок возрастает риск возникновения аварии и получения травм пассажирами.
Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будут проверены жгуты электропроводов двигателя, а в случае необходимости осуществлен ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Неполадки могут привести к возгоранию или аварии. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2017 года по май 2018 года.
Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. При большом поперечном сечении протертого провода возможно образование искры и возникновение пожара. Из-за неполадок возрастает риск возникновения аварии и получения травм пассажирами.
Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будут проверены жгуты электропроводов двигателя, а в случае необходимости осуществлен ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с ассистентом рулевого управления и круиз-контролем
- В России отзывают более 1,4 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic
- Mercedes-Benz отзывает более 6,6 тыс. автомобилей в России для проверки работы подушки безопасности
- В России отзывают 3 тыс. 236 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909
- В России отзывают 208 автомобилей Mercedes-Benz S-класса