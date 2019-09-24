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В РФ отзывают 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz LCV Sprinter в РФ из-за проблем с электропроводкой

УрБК, Москва, 24.09.2019. Mercedes-Benz отзывает в РФ 4 635 легких коммерческих автомобилей Sprinter Classic из-за возможных проблем с электропроводкой двигателя. Об этом сообщает Росстандарт.



Неполадки могут привести к возгоранию или аварии. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2017 года по май 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. При большом поперечном сечении протертого провода возможно образование искры и возникновение пожара. Из-за неполадок возрастает риск возникновения аварии и получения травм пассажирами.



Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будут проверены жгуты электропроводов двигателя, а в случае необходимости осуществлен ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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