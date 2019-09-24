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ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

УрБК, Москва, 24.09.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. за распространение контекстной рекламы услуг по оценке соответствия ООО «Центр по сертификации и экспертизе». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Стоит отметить, что общество не имеет лицензии на осуществление подобной деятельности.



«В свою очередь, ООО «Центр по сертификации и экспертизе» как рекламодателю ведомство вынесло предупреждение, поскольку Центр включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.



Рекламное сообщение размещалось на сервисе «Яндекс.Директ» в декабре 2018 года. Оно содержало сообщение о содействии в подборе аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия и представляло собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагались услуги по сертификации и декларированию продукции.

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