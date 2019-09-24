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ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу
24 сентябрь 2019 (13:59)
УрБК, Москва, 24.09.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. за распространение контекстной рекламы услуг по оценке соответствия ООО «Центр по сертификации и экспертизе». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стоит отметить, что общество не имеет лицензии на осуществление подобной деятельности.
«В свою очередь, ООО «Центр по сертификации и экспертизе» как рекламодателю ведомство вынесло предупреждение, поскольку Центр включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.
Рекламное сообщение размещалось на сервисе «Яндекс.Директ» в декабре 2018 года. Оно содержало сообщение о содействии в подборе аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия и представляло собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагались услуги по сертификации и декларированию продукции.
Стоит отметить, что общество не имеет лицензии на осуществление подобной деятельности.
«В свою очередь, ООО «Центр по сертификации и экспертизе» как рекламодателю ведомство вынесло предупреждение, поскольку Центр включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.
Рекламное сообщение размещалось на сервисе «Яндекс.Директ» в декабре 2018 года. Оно содержало сообщение о содействии в подборе аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия и представляло собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагались услуги по сертификации и декларированию продукции.
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