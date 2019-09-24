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Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области превысил 156,5 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 24.09.2019. Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области с января по август 2019 года увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 156 тыс. 504 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«В последнее время банки подходят к кредитованию заемщиков более избирательно. Достаточно активно выдаются займы гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. При этом им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. В свою очередь, клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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