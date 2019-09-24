Новости дня
В Свердловской области запустили опрос об оценке качества дорожных ремонтов
24 сентябрь 2019 (12:14)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Кураторы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Свердловской области запустили опрос об оценке качества дорожных ремонтов в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Проголосовать можно до 1 октября на официальной странице нацпроекта Свердловской области в социальной сети «Вконтакте». Также в комментариях к опросу можно оставить свои замечания по качеству выполненных работ и предложения по участкам, которые необходимо отремонтировать», — говорится в сообщении.
Напомним, что в текущем году в Свердловской области в рамках нацпроекта будет отремонтировано в общей сложности более 130 км дорог. Из них 80,2 км приходятся на региональные дороги, 20,4 км — на екатеринбургские улицы, 29,8 км — на уличную сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено чуть более 3 млрд руб., в том числе 1,9 млрд — из федерального бюджета, 1,1 млрд руб. — из регионального бюджета.
«Проголосовать можно до 1 октября на официальной странице нацпроекта Свердловской области в социальной сети «Вконтакте». Также в комментариях к опросу можно оставить свои замечания по качеству выполненных работ и предложения по участкам, которые необходимо отремонтировать», — говорится в сообщении.
Напомним, что в текущем году в Свердловской области в рамках нацпроекта будет отремонтировано в общей сложности более 130 км дорог. Из них 80,2 км приходятся на региональные дороги, 20,4 км — на екатеринбургские улицы, 29,8 км — на уличную сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено чуть более 3 млрд руб., в том числе 1,9 млрд — из федерального бюджета, 1,1 млрд руб. — из регионального бюджета.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За два года на ремонт дорог Екатеринбургской агломерации направлено более 4,5 млрд рублей
- В 2019 году Свердловская область получит почти 2 млрд рублей на ремонт дорог
- В Свердловской области пройдут общественные слушания по ремонту дорог
- На ремонт дорог Екатеринбургской городской агломерации выделят 4,7 млрд рублей
- На реализацию региональной программы, принятой в рамках нацпроекта «Здоровье», в Челябинской области будет потрачено более 1 млрд. рублей