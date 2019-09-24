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В Екатеринбурге 65% социальных объектов подключены к отоплению
24 сентябрь 2019 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. В Екатеринбурге отопление уже включено в 68% детских садов, в 71% школ и 65% учреждений здравоохранения. В целом отапливаются 65% объектов социальной сферы. Жилой фонд подключен на 48%. Об этом сообщает официальный портал города со ссылкой на заместителя главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко.
«Проблемы, конечно, есть, но они носят локальный, местечковый характер. Это мелкие порывы на сетях и некоторые другие. В целом же все работы идут в графике, а по социальным объектам — с его опережением», — отметил он.
Как подчеркнул Владимир Гейко, работы на таких значимых объектах ведутся в круглосуточном режиме, без выходных, с опережением графика, и до 1 октября будет обеспечено их полное подключение к теплоисточникам.
В Екатеринбурге начался третий этап подключения к теплу от централизованной системы теплоснабжения и локальных котельных уральской столицы. Он продлится 26 сентября. В течение этого срока отопление появится в многоквартирных домах на Эльмаше (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова), Уралмаше (Кировоградская, Победы, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская, Уральских рабочих, Новаторов), в Ленинском (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Онуфриева, С. Дерябиной) и Верх-Исетском (Гурзуфская, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Посадская) районах уральской столицы, а также в Заречном (Опалихинская, Готвальда, Бебеля, Черепанова).
По всем вопросам, связанным с отоплением домов, жители Екатеринбурга должны обращаться в свою управляющую компанию. Кроме того, можно обратиться в городскую центральную диспетчерскую службу по телефону 005 (для стационарных телефонов), 222-30-05 (для всех типов телефонов) или в районные штабы, возглавляемые заместителями глав администраций по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.
«Проблемы, конечно, есть, но они носят локальный, местечковый характер. Это мелкие порывы на сетях и некоторые другие. В целом же все работы идут в графике, а по социальным объектам — с его опережением», — отметил он.
Как подчеркнул Владимир Гейко, работы на таких значимых объектах ведутся в круглосуточном режиме, без выходных, с опережением графика, и до 1 октября будет обеспечено их полное подключение к теплоисточникам.
В Екатеринбурге начался третий этап подключения к теплу от централизованной системы теплоснабжения и локальных котельных уральской столицы. Он продлится 26 сентября. В течение этого срока отопление появится в многоквартирных домах на Эльмаше (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова), Уралмаше (Кировоградская, Победы, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская, Уральских рабочих, Новаторов), в Ленинском (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Онуфриева, С. Дерябиной) и Верх-Исетском (Гурзуфская, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Посадская) районах уральской столицы, а также в Заречном (Опалихинская, Готвальда, Бебеля, Черепанова).
По всем вопросам, связанным с отоплением домов, жители Екатеринбурга должны обращаться в свою управляющую компанию. Кроме того, можно обратиться в городскую центральную диспетчерскую службу по телефону 005 (для стационарных телефонов), 222-30-05 (для всех типов телефонов) или в районные штабы, возглавляемые заместителями глав администраций по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.
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