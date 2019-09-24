Новости дня

В Екатеринбурге 65% социальных объектов подключены к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. В Екатеринбурге отопление уже включено в 68% детских садов, в 71% школ и 65% учреждений здравоохранения. В целом отапливаются 65% объектов социальной сферы. Жилой фонд подключен на 48%. Об этом сообщает официальный портал города со ссылкой на заместителя главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко.



«Проблемы, конечно, есть, но они носят локальный, местечковый характер. Это мелкие порывы на сетях и некоторые другие. В целом же все работы идут в графике, а по социальным объектам — с его опережением», — отметил он.



Как подчеркнул Владимир Гейко, работы на таких значимых объектах ведутся в круглосуточном режиме, без выходных, с опережением графика, и до 1 октября будет обеспечено их полное подключение к теплоисточникам.



В Екатеринбурге начался третий этап подключения к теплу от централизованной системы теплоснабжения и локальных котельных уральской столицы. Он продлится 26 сентября. В течение этого срока отопление появится в многоквартирных домах на Эльмаше (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова), Уралмаше (Кировоградская, Победы, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская, Уральских рабочих, Новаторов), в Ленинском (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Онуфриева, С. Дерябиной) и Верх-Исетском (Гурзуфская, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Посадская) районах уральской столицы, а также в Заречном (Опалихинская, Готвальда, Бебеля, Черепанова).



По всем вопросам, связанным с отоплением домов, жители Екатеринбурга должны обращаться в свою управляющую компанию. Кроме того, можно обратиться в городскую центральную диспетчерскую службу по телефону 005 (для стационарных телефонов), 222-30-05 (для всех типов телефонов) или в районные штабы, возглавляемые заместителями глав администраций по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:54</span><br /><strong>В Екатеринбурге 65% социальных объектов подключены к отоплению</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. В Екатеринбурге отопление уже включено в 68% детских садов, в 71% школ и 65% учреждений здравоохранения. В целом отапливаются 65% объектов социальной сферы. Жилой фонд подключен на 48%. Об этом сообщает официальный портал города со ссылкой на заместителя главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090099-v-ekaterinburge-65-socialnyh-obektov-podklyucheny-k-otopleniyu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: