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В Челябинской области из-за плохой погоды замедлилось движение автотранспорта на трассе М-5 «Урал»

24 сентябрь 2019 (11:25)

УрБК, Челябинск, 24.09.2019. Из-за неблагоприятных погодных условий в Челябинской области на участке между 1732 и 1740 км трассы М-5 «Урал» замедлилось движение автотранспорта. На данный момент расчистку трассы и устранение скользкости осуществляют две комбинированные дорожные машины, выехали также дополнительные спецмашины, сообщает АО «УралАвтодор».

Водителей, особенно большегрузного транспорта, просят по возможности отказаться от поездок и переждать сложные погодные условия в пунктах отдыха.

Также дорожные службы советуют водителям во избежание дорожно-транспортных происшествий соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумную скорость, избегать резкого торможения и не создавать препятствий для работы дорожной техники, занятой очисткой и обработкой трасс.

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