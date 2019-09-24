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В Екатеринбурге готовятся к запуску трамвая в Верхнюю Пышму
24 сентябрь 2019 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Специалисты АО «ЕТК» и АО «Екатеринбурггаз» получили сервитуты, в соответствии с которыми проведут реконструкцию тепловой сети и линейных объектов системы газоснабжения в границах улиц Старых большевиков — Фрезеровщиков и улиц Фрезеровщиков — Шефская.
Как говорится в сообщении на официальном портале Екатеринбурга, глава города Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому сервитуты установлены на 10 лет и касаются участков площадью 1 тыс. 197 кв. м. и 1 тыс. 588 кв. м.
«Трамвайная линия пройдет по маршруту «Фрезеровщиков» — «Гастрольный театр». Общая протяжённость ветки составит 17,9 км одиночного пути. Время в пути по всему маршруту не превысит 20-30 минут. Администрация Екатеринбурга за счет субсидий из областного бюджета приобретёт трамвайные вагоны для линии. На начальном этапе с шестиминутным интервалом будут курсировать десять двухвагонных составов, местом дисклокации которых станет Северное трамвайное депо», — говорится в сообщении.
Новая трамвайная линия соединится с действующей трамвайной сетью Екатеринбурга на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков. Все работы должны быть закончены до конца 2020 года.
Как говорится в сообщении на официальном портале Екатеринбурга, глава города Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому сервитуты установлены на 10 лет и касаются участков площадью 1 тыс. 197 кв. м. и 1 тыс. 588 кв. м.
«Трамвайная линия пройдет по маршруту «Фрезеровщиков» — «Гастрольный театр». Общая протяжённость ветки составит 17,9 км одиночного пути. Время в пути по всему маршруту не превысит 20-30 минут. Администрация Екатеринбурга за счет субсидий из областного бюджета приобретёт трамвайные вагоны для линии. На начальном этапе с шестиминутным интервалом будут курсировать десять двухвагонных составов, местом дисклокации которых станет Северное трамвайное депо», — говорится в сообщении.
Новая трамвайная линия соединится с действующей трамвайной сетью Екатеринбурга на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков. Все работы должны быть закончены до конца 2020 года.
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