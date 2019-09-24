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«МегаФон» открыл в СПбГУ 5G-лабораторию

24 сентябрь 2019 (10:06)

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. «МегаФон» и СПбГУ открыли первую в стране 5G-лабораторию. Вложения оператора связи в ее техническое оснащение составили порядка 20 млн руб. Дополнительные инвестиции будут направлены в образовательный процесс.

По сообщению пресс-службы «МегаФона», программа учебного курса предусматривает разработку цифровых решений и управление их интеграцией. Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки.

«В нашей цифровой лаборатории студенты будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», — комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.

«В цифровой лаборатории установлено оборудование самой последней версии — базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 Гбит/с. На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий — умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность. Одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», — рассказывает директор по инфраструктуре и техническим инновациям «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

Учебный курс лаборатории сезона 2019-2020 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап включает в себя открытый образовательный онлайн-модуль, слушатели которого получат возможность стать полноценными участниками лаборатории.

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