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В Свердловской области ФАС зафиксировала снижение цен на сжиженный углеводородный газ
24 сентябрь 2019 (09:47)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. С 9 по 15 сентября ФАС зафиксировала падение цен на сжиженный углеводородный газ на АЗС региона. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась, составив 41,9 руб., цена АИ-95 выросла на 1 коп., теперь его цена за литр — 44,76 руб.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,83 руб. — повышения цены не произошло. Сжиженный углеводородный газ можно приобрести за 19,66 руб. за литр. Он стал стоить в среднем на 6 коп. меньше, чем неделей ранее.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась, составив 41,9 руб., цена АИ-95 выросла на 1 коп., теперь его цена за литр — 44,76 руб.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,83 руб. — повышения цены не произошло. Сжиженный углеводородный газ можно приобрести за 19,66 руб. за литр. Он стал стоить в среднем на 6 коп. меньше, чем неделей ранее.
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