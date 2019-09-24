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В Екатеринбурге на площади 500 кв. м. произошел пожар на террритории Уральского дизель-моторного завода
24 сентябрь 2019 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. В Екатеринбурге на площади 500 кв. м. произошел пожар на территории Уральского дизель-моторного завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о возгорании кровли цеха на ул. Фронтовых Бригад поступила в 04.38 по местному времени. В 05.41 пожар был локализован на площади 500 кв. м., а в 06.15 пожарные ликвидировали открытое горение.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения в составе 17 ед. техники и 60 человек. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.
В пресс-центре Группы Синара отметили, что пожар произошел на территории бывшего турбомоторного завода (по адресу ул. Фронтовых бригад, 18).
«Обращаем внимание, что происшествие не имеет отношения к Уральскому дизель-моторному заводу, предприятие работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Информация о возгорании кровли цеха на ул. Фронтовых Бригад поступила в 04.38 по местному времени. В 05.41 пожар был локализован на площади 500 кв. м., а в 06.15 пожарные ликвидировали открытое горение.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения в составе 17 ед. техники и 60 человек. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.
В пресс-центре Группы Синара отметили, что пожар произошел на территории бывшего турбомоторного завода (по адресу ул. Фронтовых бригад, 18).
«Обращаем внимание, что происшествие не имеет отношения к Уральскому дизель-моторному заводу, предприятие работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
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