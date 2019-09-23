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В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум
23 сентябрь 2019 (18:03)
УрБК, Москва, 23.09.2019. Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о взыскании долгов с граждан, сообщает «Интерфакс». Согласно инициативе, должникам будут оставлять не менее одного прожиточного минимума.
Предлагаемые изменения не коснутся должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам и тех, кто должен возмещать вред от преступления.
Авторы законопроекта ориентируются на прожиточный минимум, определенный на II квартал предыдущего года для региона, где находится работодатель должника, банк или его филиал, в котором у гражданина открыт счет. Должнику также дадут право добиваться через суд увеличения суммы, которую нельзя взыскать, если ему необходимы дополнительные расходы.
В ведомстве считают, что чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка. Это имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов.
Информацию о доходах и имуществе должников министерство будет получать в электронном виде от налоговых органов, банков, ГИБДД и управлений Росреестра. При изменении имущественного положения должника взыскатель сможет повторно обратиться к приставам.
Поправки уже согласовали Минюст, Минфин, Федеральная служба судебных приставов и Минтруд.
Предлагаемые изменения не коснутся должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам и тех, кто должен возмещать вред от преступления.
Авторы законопроекта ориентируются на прожиточный минимум, определенный на II квартал предыдущего года для региона, где находится работодатель должника, банк или его филиал, в котором у гражданина открыт счет. Должнику также дадут право добиваться через суд увеличения суммы, которую нельзя взыскать, если ему необходимы дополнительные расходы.
В ведомстве считают, что чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка. Это имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов.
Информацию о доходах и имуществе должников министерство будет получать в электронном виде от налоговых органов, банков, ГИБДД и управлений Росреестра. При изменении имущественного положения должника взыскатель сможет повторно обратиться к приставам.
Поправки уже согласовали Минюст, Минфин, Федеральная служба судебных приставов и Минтруд.
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