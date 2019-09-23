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В Березовском двое жителей осуждены за разбойное нападение на ювелирный магазин

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Березовском вынесен приговор двум местным жителям за разбойное нападение на ювелирный магазин с причинением ущерба на сумму свыше 5 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 47-летний сотрудник частной охранной организации Андрей Янтемиров и 45-летний Олег Казаков признаны виновными по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, в особо крупном размере».



В утреннее время 20 декабря 2018 года обвиняемые дождались выхода из магазина посетителей, скрыли внешность масками и ворвались внутрь. Угрожая продавцам применением оружия, преступники похитили ювелирные изделия и денежные средства на сумму более 5 млн руб. Обвиняемые скрылись с места преступления, однако вскоре были задержаны по горячим следам. Мотивом разбоя стала кредитная нагрузка и игровая зависимость одного из них.



Суд признал их виновными в совершении преступления. Березовский городской суд назначил Андрею Янтемирову наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 1 месяц, Олегу Казакову — в виде лишения свободы на срок 8 лет 2 месяца.



Оба подсудимых будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.

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