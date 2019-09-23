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В РФ отзывают 1,2 тыс. автомобилей Skoda из-за винтов крепления
23 сентябрь 2019 (17:36)
УрБК, Москва, 23.09.2019. Официальный представитель Skoda на российском рынке «Фольксваген Груп Рус» отзывает 1 242 автомобиля Skoda Octavia и Yeti из-за возможных дефектов двигателя. Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2014 по 2015 год.
Согласно данным Росстандарта, причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 л и 1,6 л являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть.
Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей изготовителей «Фольксваген Груп Рус» о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для замены регулятора. Все работы будут бесплатны для автовладельцев.
Согласно данным Росстандарта, причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 л и 1,6 л являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть.
Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей изготовителей «Фольксваген Груп Рус» о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для замены регулятора. Все работы будут бесплатны для автовладельцев.
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