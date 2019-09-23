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Бригада шахты «Алардинская» ЕВРАЗа за полгода добыла 2 млн тонн угля
23 сентябрь 2019 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Бригада Алексея Комракова участка по добыче угля № 1 шахты «Алардинская» добыла 2 млн т угля. Этот рубеж в 2019 году горняцкий коллектив перешагнул первым в Распадской угольной компании (находится под управлением ЕВРАЗа), сообщает пресс-служба предприятия.
«2 млн т бригада подняла из лавы 6-1-20, которая была введена в эксплуатацию в марте 2019 года. Всего за 6 с половиной месяцев благодаря грамотной организации труда, слаженной работе и соблюдении правил безопасности горняки пришли к производственному рекорду», — говорится в сообщении.
«Очередная победа — следствие наших предыдущих успехов. Мы увидели свои резервы, настроились на производительную работу и теперь не снижаем планку», — отметил директор шахты Сергей Беликов.
Как отмечают представители Распадской угольной компании, горняки «Алардинской» стабильно достигают отличных результатов в работе. В 2018 году они также первыми среди шахт ЕВРАЗа подняли на-гора 2 млн т угля из одного очистного забоя.
В 2019 году для поддержания высоких темпов подготовки очистного фронта был введен в строй новый проходческий комбайн и приобретен новый конвейер для лавы 6-1-20.
Уголь «КС» шахты «Алардинская» является дефицитной маркой коксующихся углей. Он пользуется высоким спросом у металлургов. Основные потребители — металлургические предприятия ЕВРАЗа.
Шахты «Алардинская», «Усковская» и «Ерунаковская-VIII» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и АО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
«2 млн т бригада подняла из лавы 6-1-20, которая была введена в эксплуатацию в марте 2019 года. Всего за 6 с половиной месяцев благодаря грамотной организации труда, слаженной работе и соблюдении правил безопасности горняки пришли к производственному рекорду», — говорится в сообщении.
«Очередная победа — следствие наших предыдущих успехов. Мы увидели свои резервы, настроились на производительную работу и теперь не снижаем планку», — отметил директор шахты Сергей Беликов.
Как отмечают представители Распадской угольной компании, горняки «Алардинской» стабильно достигают отличных результатов в работе. В 2018 году они также первыми среди шахт ЕВРАЗа подняли на-гора 2 млн т угля из одного очистного забоя.
В 2019 году для поддержания высоких темпов подготовки очистного фронта был введен в строй новый проходческий комбайн и приобретен новый конвейер для лавы 6-1-20.
Уголь «КС» шахты «Алардинская» является дефицитной маркой коксующихся углей. Он пользуется высоким спросом у металлургов. Основные потребители — металлургические предприятия ЕВРАЗа.
Шахты «Алардинская», «Усковская» и «Ерунаковская-VIII» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и АО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
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