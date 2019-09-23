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ЖК «Ривьера»: недоступная роскошь
23 сентябрь 2019 (16:14)
В сентябре 2019 года в Екатеринбурге должны сдать в эксплуатацию один из самых заметных объектов класса «люкс» — элитный клубный дом «Ривьера». Реализация проекта стартовала в начале 2017 года. Застройщик сделал ставку на самый дорогой сегмент недвижимости и рассчитывал на изменение экономической ситуации к моменту окончания строительства.
«Мы верим, что через два года, когда мы сдадим «Ривьеру», экономика как раз будет расти ускоренными темпами. И именно в этот момент мы сможем предложить совершенно новый продукт на рынке недвижимости — современный, красивый, технологичный клубный дом в тихом центре нашего любимого города», — рассказывал УрБК после начала строительства управляющий директор строительной компании «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов.
Для оптимизма застройщика были все основания. Компания вывела на рынок по-настоящему интересный проект. Его главной «фишкой» является удачное местоположение. Объект строится прямо на берегу реки Исеть в районе улиц Горького —Куйбышева — Цветоводов — Карла Маркса.
Сам проект разработал архитектор Андрей Узких из проектного бюро «Алеф». Комплекс будет состоять из восьми 10-12-этажных секций. Объект строят в строгом неоклассическом стиле. В отделке используются как натуральный камень, так и декоративная штукатурка с рустовкой и покраской фасадными красками с имитацией фактуры песчаника.
Несмотря на все преимущества, проект так и не смог «выстрелить» на рынке. По словам Евгения Шилова, в настоящее время в клубном доме «Ривьера» не продано чуть менее половины всех помещений. Всего проектом было запланировано 233 квартиры.
Такая динамика может быть связана с особенностями развития рынка элитной недвижимости Екатеринбурга. В этом сегменте так и не появился массовый спрос. Горожане оказались не готовы скупать квартиры, где стоимость квадратного метра составляет 150-200 тыс. руб. Перед началом строительства застройщик рассчитывал, что через несколько лет в Екатеринбурге произойдет оживление спроса на элитное жилье. Однако эти ожидания не оправдались.
При этом нельзя сказать, что горожане стали реже покупать жилье класса «люкс». Число сделок купли-продажи в последние годы сохраняется на том же уровне.
«У нас в Екатеринбурге, по сути, нет рынка элитной недвижимости. Те два-три объекта, которые сейчас есть, сложно назвать рынком. Но в целом ситуация в этом сегменте абсолютно стабильная. Это на массовом рынке, где миллион квадратных метров, все время наблюдаются взлеты, падения, остановки, ускорения. В секторе элитной недвижимости, где объекты можно пересчитать на пальцах одной руки, все стабильно», — отмечает Е. Шилов.
Проблема заключается в том, что девелоперы, которые выходят на этот рынок, пытаются предугадать спрос в долгосрочной перспективе, делая ставку на рост данного сегмента.
Поскольку кардинального улучшения экономической ситуации в РФ в последние годы не произошло, динамика продаж пока оставляет желать лучшего.
«Девелоперские проекты в верхнем ценовом диапазоне в Екатеринбурге можно условно разделить на две основные категории. Первая — объекты стоимостью от 100 до 150 тыс. руб. за кв. м. (бизнес-класс — прим. ред.). Вторая — проекты от 150 до 250 тыс. руб. за кв. м. (элит-класс — прим. ред.) Чем выше ценовой диапазон, тем ниже продажи и тем меньше объем предложения. В сегменте 100-150 тыс. руб. в последнее время заметно выросла конкуренция. В элит-классе наблюдается другая ситуация. Здесь по-прежнему не так много объектов», — рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
Отметим, что прямым конкурентом ЖК «Ривьера» является башня «Исеть». Ранее УрБК неоднократно писал о проблемах этого объекта.
Невысокая конкуренция как раз объясняется низким спросом на данный сегмент недвижимости. Большинство девелоперов ориентируются на классы жилья, где есть массовый спрос (эконом, комфорт и бизнес). Проекты стоимостью 150-250 тыс. руб. за кв. м. они считают слишком рискованными из-за ограниченного числа потенциальных покупателей.
Очевидно, что стоимость квартир в ЖК «Ривьера» оказалась недоступна для целевой аудитории. На сайте Ingraficon.ru размещена информация, что цена однокомнатной квартиры в жилом комплексе (площадью 66,85 кв. м.) превышает 14 млн руб., двухкомнатной (97,95 кв. м.) — 18 млн руб., трехкомнатной (135,65 кв. м.) — 25 млн руб., четырехкомнатной (177,3 кв. м.) — 41 млн руб.
Не самый удачный опыт реализации проекта строительства ЖК «Ривьера» может еще больше отпугнуть застройщиков от строительства элитного жилья. Вряд ли в ближайшее время кто-то будет выводить на рынок аналогичные проекты.
«Мы верим, что через два года, когда мы сдадим «Ривьеру», экономика как раз будет расти ускоренными темпами. И именно в этот момент мы сможем предложить совершенно новый продукт на рынке недвижимости — современный, красивый, технологичный клубный дом в тихом центре нашего любимого города», — рассказывал УрБК после начала строительства управляющий директор строительной компании «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов.
Для оптимизма застройщика были все основания. Компания вывела на рынок по-настоящему интересный проект. Его главной «фишкой» является удачное местоположение. Объект строится прямо на берегу реки Исеть в районе улиц Горького —Куйбышева — Цветоводов — Карла Маркса.
Сам проект разработал архитектор Андрей Узких из проектного бюро «Алеф». Комплекс будет состоять из восьми 10-12-этажных секций. Объект строят в строгом неоклассическом стиле. В отделке используются как натуральный камень, так и декоративная штукатурка с рустовкой и покраской фасадными красками с имитацией фактуры песчаника.
Несмотря на все преимущества, проект так и не смог «выстрелить» на рынке. По словам Евгения Шилова, в настоящее время в клубном доме «Ривьера» не продано чуть менее половины всех помещений. Всего проектом было запланировано 233 квартиры.
Такая динамика может быть связана с особенностями развития рынка элитной недвижимости Екатеринбурга. В этом сегменте так и не появился массовый спрос. Горожане оказались не готовы скупать квартиры, где стоимость квадратного метра составляет 150-200 тыс. руб. Перед началом строительства застройщик рассчитывал, что через несколько лет в Екатеринбурге произойдет оживление спроса на элитное жилье. Однако эти ожидания не оправдались.
При этом нельзя сказать, что горожане стали реже покупать жилье класса «люкс». Число сделок купли-продажи в последние годы сохраняется на том же уровне.
«У нас в Екатеринбурге, по сути, нет рынка элитной недвижимости. Те два-три объекта, которые сейчас есть, сложно назвать рынком. Но в целом ситуация в этом сегменте абсолютно стабильная. Это на массовом рынке, где миллион квадратных метров, все время наблюдаются взлеты, падения, остановки, ускорения. В секторе элитной недвижимости, где объекты можно пересчитать на пальцах одной руки, все стабильно», — отмечает Е. Шилов.
Проблема заключается в том, что девелоперы, которые выходят на этот рынок, пытаются предугадать спрос в долгосрочной перспективе, делая ставку на рост данного сегмента.
Поскольку кардинального улучшения экономической ситуации в РФ в последние годы не произошло, динамика продаж пока оставляет желать лучшего.
«Девелоперские проекты в верхнем ценовом диапазоне в Екатеринбурге можно условно разделить на две основные категории. Первая — объекты стоимостью от 100 до 150 тыс. руб. за кв. м. (бизнес-класс — прим. ред.). Вторая — проекты от 150 до 250 тыс. руб. за кв. м. (элит-класс — прим. ред.) Чем выше ценовой диапазон, тем ниже продажи и тем меньше объем предложения. В сегменте 100-150 тыс. руб. в последнее время заметно выросла конкуренция. В элит-классе наблюдается другая ситуация. Здесь по-прежнему не так много объектов», — рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
Отметим, что прямым конкурентом ЖК «Ривьера» является башня «Исеть». Ранее УрБК неоднократно писал о проблемах этого объекта.
Невысокая конкуренция как раз объясняется низким спросом на данный сегмент недвижимости. Большинство девелоперов ориентируются на классы жилья, где есть массовый спрос (эконом, комфорт и бизнес). Проекты стоимостью 150-250 тыс. руб. за кв. м. они считают слишком рискованными из-за ограниченного числа потенциальных покупателей.
Очевидно, что стоимость квартир в ЖК «Ривьера» оказалась недоступна для целевой аудитории. На сайте Ingraficon.ru размещена информация, что цена однокомнатной квартиры в жилом комплексе (площадью 66,85 кв. м.) превышает 14 млн руб., двухкомнатной (97,95 кв. м.) — 18 млн руб., трехкомнатной (135,65 кв. м.) — 25 млн руб., четырехкомнатной (177,3 кв. м.) — 41 млн руб.
Не самый удачный опыт реализации проекта строительства ЖК «Ривьера» может еще больше отпугнуть застройщиков от строительства элитного жилья. Вряд ли в ближайшее время кто-то будет выводить на рынок аналогичные проекты.
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