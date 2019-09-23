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Жители Свердловской области задолжали за тепловую и электроэнергию 15,5 млрд рублей

23 сентябрь 2019 (16:12)

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. На сегодняшний день по данным Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» общая дебиторская задолженность за тепловую и электроэнергию составляет 15,505 млрд руб. Из них 13,806 млрд задолжали юридические лица, 1,699 млрд — физические.

«Просроченная задолженность за электроэнергию всех категорий потребителей превышает 6,5 млрд руб. Задолженность населения составляет 650 млн руб., что на 150 млн руб. меньше, чем в прошлом году. Это результат исковой работы, ввода ограничений и клиентских акций, которые компания проводит на регулярной основе», — заявил в ходе пресс-конференции директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

В отдельности просроченная задолженность юрлиц за тепло составляет 5,8 млн руб., за электричество — 5,8 млн руб. Физические лица к новому отопительному сезону накопили долг за теплоснабжение в размере 470 млн руб., за электроэнергию — 650 млн руб.

С мая по август 2019 года введено 24 тыс. 383 ограничения в адрес физических лиц за неуплату электричества, юридических — 560. Также за долги по оплате тепловой энергии введено 32 ограничения юрлицам.

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