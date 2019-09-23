Новости дня
Жители Свердловской области задолжали за тепловую и электроэнергию 15,5 млрд рублей
23 сентябрь 2019 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. На сегодняшний день по данным Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» общая дебиторская задолженность за тепловую и электроэнергию составляет 15,505 млрд руб. Из них 13,806 млрд задолжали юридические лица, 1,699 млрд — физические.
«Просроченная задолженность за электроэнергию всех категорий потребителей превышает 6,5 млрд руб. Задолженность населения составляет 650 млн руб., что на 150 млн руб. меньше, чем в прошлом году. Это результат исковой работы, ввода ограничений и клиентских акций, которые компания проводит на регулярной основе», — заявил в ходе пресс-конференции директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.
В отдельности просроченная задолженность юрлиц за тепло составляет 5,8 млн руб., за электричество — 5,8 млн руб. Физические лица к новому отопительному сезону накопили долг за теплоснабжение в размере 470 млн руб., за электроэнергию — 650 млн руб.
С мая по август 2019 года введено 24 тыс. 383 ограничения в адрес физических лиц за неуплату электричества, юридических — 560. Также за долги по оплате тепловой энергии введено 32 ограничения юрлицам.
«Просроченная задолженность за электроэнергию всех категорий потребителей превышает 6,5 млрд руб. Задолженность населения составляет 650 млн руб., что на 150 млн руб. меньше, чем в прошлом году. Это результат исковой работы, ввода ограничений и клиентских акций, которые компания проводит на регулярной основе», — заявил в ходе пресс-конференции директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.
В отдельности просроченная задолженность юрлиц за тепло составляет 5,8 млн руб., за электричество — 5,8 млн руб. Физические лица к новому отопительному сезону накопили долг за теплоснабжение в размере 470 млн руб., за электроэнергию — 650 млн руб.
С мая по август 2019 года введено 24 тыс. 383 ограничения в адрес физических лиц за неуплату электричества, юридических — 560. Также за долги по оплате тепловой энергии введено 32 ограничения юрлицам.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жители Свердловской области задолжали за тепло и электроэнергию 1,1 млрд рублей
- Задолженность Екатеринбурга за тепло перед «Энергосбыт Плюс» достигла 5 млрд рублей
- Долги свердловских предприятий за тепло и электричество в 3 млрд рублей выставлены на торги
- Долги населения Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысили 1 млрд рублей
- Свердловские управляющие компании задолжали за энергоресурсы более 2,5 млрд рублей