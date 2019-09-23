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Опрос по строительству храма святой Екатерины станет прецедентом для страны

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Общегородской опрос по строительству храма святой Екатерины станет прецедентом гражданского диалога для всей страны. Об этом УрБК сообщила депутат гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец.



«В частности, завтра будет решаться, на субботу или воскресенье — 12 или 13 октября соответственно, назначать проведение опроса. Мы полагаем, что в школах учебный день, при этом голосование всегда идет по воскресеньям. Значит, справедливо и удобно выбрать этот день», — сообщила депутат.



В общей сложности для проведения опроса будут подготовлены 44 площадки. И хотя голосование будет анонимным, все равно будет учтен аспект, чтобы не было дублирования голосов одних и тех же горожан.



«Этот формат еще в стадии разработки. Но все нюансы обязательно будут учтены», — пообещала собеседница агентства. — Сама я, конечно, тоже пойду голосовать».



По мнению Анастасии Немец, больше всего для размещения храма святой Екатерины подходит площадка по адресу улица Горького, 17.



«Мне кажется, что туда храм вписывается лучше. Во всяком случае, судя по видеопрезентации, которая была представлена общественности», — сказала народная избранница.



Добавим, что на заседании Екатеринбургской городской думы 24 сентября 2019 года будет рассмотрен проект решения «О назначении опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Его представит депутатам глава аппарата горадминистрации Илья Захаров.

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