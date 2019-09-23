Новости дня

С начала года в Челябинской области выдали более 215 тыс. кредитных карт

УрБК, Челябинск, 23.09.2019. Челябинская область заняла 8 место среди 30 регионов по количеству выданных кредитных карт. С января по август 2019 года показатели выросли на 11,1%, составив 215 тыс. 015. Это на 21 тыс. 534 кредитных карт больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.



Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по август этого года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (521,6 тыс. ед.), Московской области (411,9 тыс. ед.) и Краснодарском крае (317,3 тыс. ед.). Самая серьезная динамика роста данного показателя среди 30 регионов-лидеров была зафиксирована в Республике Крым (+34,8%), Ханты-Мансийском АО (+30,3%) и Московской области (+24,3%). В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-0,8%).



Всего в России в этот период количество выданных новых кредиток составило 8,05 млн ед., увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (7,11 млн ед.).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:30</span><br /><strong>С начала года в Челябинской области выдали более 215 тыс. кредитных карт</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 23.09.2019. Челябинская область заняла 8 место среди 30 регионов по количеству выданных кредитных карт. С января по август 2019 года показатели выросли на 11,1%, составив 215 тыс. 015. Это на 21 тыс. 534 кредитных карт больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090077-s-nachala-goda-v-chelyabinskoy-oblasti-vydali-bolee-215-tys-kreditnyh-kart.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: