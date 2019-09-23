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К теплу в Свердловской области подключили более 60% жилого фонда

К утру 23 сентября в Свердловской области отапливается 61% жилищного фонда и 84,5% объектов социальной сферы. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



О полном подключении жилфонда в региональное МинЖКХ отчитались 57 муниципальных образований, социальной сферы — 66 территорий.



«По данным органов местного самоуправления, в целом по области на сегодняшний день отапливается 5,44 млн кв. м. жилья и 4 тыс. 953 учреждений соцкультбыта: 936 школ (87,39%), 1 тыс. 371 детских садов (82,99%), больниц (86,77%), 969 учреждений культуры (85,98%), 140 интернатов (85,89%) и 586 прочих учреждений социальной сферы (77,72%)», — говорится в сообщении.

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