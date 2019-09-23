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ЕВРАЗ вложит 1 млрд рублей в строительство современных печей обжига известняка

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 1 млрд руб. в реализацию проекта по строительству современных печей обжига известняка, которые обеспечат комбинат качественным сырьем. Запуск нового оборудования запланирован на 2022 год, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«Современные двухшахтные печи будут работать по новой технологии: тепло от сжигания природного газа, пройдя первую шахту, не выбрасывается, а направляется во вторую шахту, где предварительно подогревает и сушит известняк. Благодаря такой технологии сырье обжигается без резкого нагрева, качество извести значительно улучшается», — говорится в сообщении.



Экономический эффект от ввода новых печей составит порядка 400 млн руб. в год за счет снижения энергоресурсов и затрат на обслуживание оборудования. Проект имеет и значительный экологический эффект: система газоочистки с рукавными фильтрами улавливает до 99% пыли, образующейся в ходе технологического процесса.



«Сегодня цех обжига известняка ЕВРАЗ ЗСМК производит около 560 тыс. т извести в год. Она отправляется на агломерационную фабрику комбината, где используется для повышения качества агломерата для доменных печей, и в конвертерное производство — для удаления вредных примесей фосфора, серы и получения качественной стали», — сообщили представители ЕВРАЗа.

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