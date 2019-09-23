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Российские застройщики стали чаще банкротиться
23 сентябрь 2019 (13:24)
УрБК, Москва, 23.09.2019. Реформа строительной отрасли приводит к постепенному банкротству компаний, которые допускали ошибки в управлении и неправильно оценивали проекты. При этом тенденция будет усиливаться, полагают эксперты.
О статистике банкротства сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). С начала года в России банкротами стали 133 застройщика. В общей сложности они строят 709 домов жилой площадью 2,95 млн кв. м. Этот показатель сопоставим с результатом 2018 года: тогда обанкротились 111 компаний, еще 39 компаний вошли в стадию банкротства. Чаще всего в текущем году разоряются небольшие компании.
Главная причина участившихся банкротств девелоперов — поправки к закону о долевом строительстве, внесенные с 1 июля 2018 года. Теперь застройщики не могут привлекать деньги от граждан напрямую: они должны работать по банковскому сопровождению, а с 1 июля 2019 года покупатели квартир перечисляют деньги на эскроу-счета, и доступ к ним у девелопера появляется после ввода дома в эксплуатацию.
О статистике банкротства сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). С начала года в России банкротами стали 133 застройщика. В общей сложности они строят 709 домов жилой площадью 2,95 млн кв. м. Этот показатель сопоставим с результатом 2018 года: тогда обанкротились 111 компаний, еще 39 компаний вошли в стадию банкротства. Чаще всего в текущем году разоряются небольшие компании.
Главная причина участившихся банкротств девелоперов — поправки к закону о долевом строительстве, внесенные с 1 июля 2018 года. Теперь застройщики не могут привлекать деньги от граждан напрямую: они должны работать по банковскому сопровождению, а с 1 июля 2019 года покупатели квартир перечисляют деньги на эскроу-счета, и доступ к ним у девелопера появляется после ввода дома в эксплуатацию.
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