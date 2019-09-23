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Реальные доходы свердловчан во II квартале выросли на 4,3%

23 сентябрь 2019 (13:05)

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Реальные доходы жителей Свердловской области во II квартале 2019 года выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Также ведомство пересчитало динамику реальных доходов жителей Среднего Урала за I квартал 2019 года. Ранее сообщалось, что показатель сократился на 0,2%. Сейчас Росстат отмечает нулевую динамику реальных доходов за этот период времени.

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