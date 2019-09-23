Новости дня
Реальные доходы свердловчан во II квартале выросли на 4,3%
23 сентябрь 2019 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Реальные доходы жителей Свердловской области во II квартале 2019 года выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.
Также ведомство пересчитало динамику реальных доходов жителей Среднего Урала за I квартал 2019 года. Ранее сообщалось, что показатель сократился на 0,2%. Сейчас Росстат отмечает нулевую динамику реальных доходов за этот период времени.
Также ведомство пересчитало динамику реальных доходов жителей Среднего Урала за I квартал 2019 года. Ранее сообщалось, что показатель сократился на 0,2%. Сейчас Росстат отмечает нулевую динамику реальных доходов за этот период времени.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Реальные доходы россиян во II квартале сократились на 0,2%
- Реальные доходы россиян во II квартале сократились на 0,2%
- Реальные доходы жителей Челябинской области в I квартале снизились на 2%
- Реальные доходы жителей Челябинской области в I квартале снизились на 2%
- Реальные доходы свердловчан в I квартале снизились на 0,2%